Новости России
· 16+ · Служба новостей

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год исследовало более 33 тыс. проб воды, почвы и воздуха

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться в Telegram

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 12 месяцев 2024 года. На производственных объектах выполнено порядка 17,5 тыс. анализов проб сточных вод, свыше 10,8 тыс. анализов проб природных и питьевых вод, а также более 5,1 тыс. анализов проб воздуха и 340 анализов проб почвы.

В том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий компании выполнено свыше 16,4 тыс. экологических исследований. Результаты мониторинга неизменно подтверждали, что объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В структуре АО «Транснефть – Прикамье» функционируют пять аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля. Отбор проб проводился на производственных объектах пяти филиалов предприятия - Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения производственной инфраструктуры выполняется на постоянной основе для подтверждения экологической безопасности работы площадочных объектов и линейной части магистральных трубопроводов.

Подразделения оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, а также оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

Экологическая политика является важной составляющей деятельности предприятия. Приоритетные направления в этой области для АО «Транснефть – Прикамье» - проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; производственный экологический контроль; разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

Важное в РТ

час назад

билайн в Татарстане представил новую услугу – «Второй номер»

уничтожение тараканов москва цена санэпидемстанция

Новости Казани

4 часа назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

перевозка свиней автотранспортом в Москве

Новости Казани

день назад

Mash: ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез" в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 14 января произошло нападение на промышленное предприятие

Лонгриды

15 часов назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости Казани

день назад

ВСУ атаковали "Оргсинтез" в Казани дальнобойным БПЛА типа "Лютый"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА
Новости Казани
3 дня назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Казани

58 минут назад

Вяльбе ответила на жалобу лыжницы Кулешовой в Казани

Новости России

день назад

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили почти 100 тыс. исследований за 2024 год

Новости Казани

час назад

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые профессии января в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Проект создания в Казани производства БПЛА прошел экспертизу
В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу
Новости Казани
53 минуты назад

В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу

Новости Татарстана

3 часа назад

Инвалид вынужден был сам убирать снег с тротуара в Бугульме

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 15 января температура поднимется до -1 градуса

Новости Казани

3 часа назад

Жуткое видео, как в метро Казани парня снес поезд
В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос н...
Важное в РТ
4 дня назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%