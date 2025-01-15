АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год исследовало более 33 тыс. проб воды, почвы и воздуха

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 12 месяцев 2024 года. На производственных объектах выполнено порядка 17,5 тыс. анализов проб сточных вод, свыше 10,8 тыс. анализов проб природных и питьевых вод, а также более 5,1 тыс. анализов проб воздуха и 340 анализов проб почвы.

В том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий компании выполнено свыше 16,4 тыс. экологических исследований. Результаты мониторинга неизменно подтверждали, что объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В структуре АО «Транснефть – Прикамье» функционируют пять аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля. Отбор проб проводился на производственных объектах пяти филиалов предприятия - Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения производственной инфраструктуры выполняется на постоянной основе для подтверждения экологической безопасности работы площадочных объектов и линейной части магистральных трубопроводов.

Подразделения оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, а также оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

Экологическая политика является важной составляющей деятельности предприятия. Приоритетные направления в этой области для АО «Транснефть – Прикамье» - проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; производственный экологический контроль; разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.