АО «Транснефть – Прикамье» за 1 квартал 2024 года провело 17 плановых учебно-тренировочных занятий

АО «Транснефть – Прикамье» за январь – март 2024 года провело 17 плановых учебно-тренировочных занятий на подводных переходах магистральных трубопроводов в 5 регионах деятельности.

Главная цель занятий - обучение работников действиям по реагированию на нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным, а также поддержание в постоянной готовности сил и средств, необходимых для устранения возможных инцидентов, нештатных ситуаций, отказов оборудования.

План тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации последствий условных аварий позволяет отрабатывать различные сценарии чрезвычайных ситуаций. Аварийные подразделения могут работать на реках, суше, болотах. Для каждого сценария используется индивидуальный набор специального оборудования и средств.

В ходе учений моделируются ситуации, в которых отрабатываются действия персонала по заранее прописанным ситуационным планам. Все это позволяет обеспечить готовность работников к возможному возникновению нештатных ситуаций.

Результаты проведенных за 3 месяца 2024 года учебно-тренировочных занятий получили положительные оценки наблюдательных комиссий.

Предприятие уделяет первостепенное внимание пожарной, промышленной и экологической безопасности работ, обеспечивая бесперебойную и безаварийную транспортировку нефти и нефтепродуктов.