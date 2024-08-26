Новости России
· 16+ · Служба новостей

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые ремонты в трех регионах

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые р...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться в Telegram

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на территории Пермского края, Республики Татарстан и Самарской области.

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта был выполнен во время плановой остановки работы трех магистральных нефтепроводов. Цель – поддержание эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры, исключение повышенной амортизации, снижение вероятности отказов оборудования.

На линейной части и технологических трубопроводах нефтеперекачивающих станций произведена вырезка дефектов, выявленных ранее по итогам технической диагностики, выполнены ремонт и замена задвижек и обратных клапанов. Также устранены элементы, препятствующие прохождению внутритрубных инспекционных приборов.

Новая запорная арматура российского производства отличается высокой степенью износостойкости и повышенным классом прочности, оснащена отечественными электроприводами для управления процессами транспортировки нефти в дистанционном режиме.

Подключение нового магистрального насосного агрегата выполнено на нефтеперекачивающей станции «Белая». Насосное оборудование установлено взамен выработавшего свой ресурс и демонтированного.

Новый насос обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки по магистральному трубопроводу с производительностью 4,9 тыс. куб. метров в час. Насос с такой технической характеристикой способен ежечасно прокачивать объем нефти, равный содержимому 70 вагонов-цистерн емкостью 70 куб. метров каждая. Срок эксплуатации нового насоса - 50 лет.

Передовое отечественное оборудование обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Плановые мероприятия в зонах ответственности Пермского, Альметьевского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений проведены с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть». Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

обработка горячим туманом отзывы

Новости Казани

день назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

ремонт теплиц из поликарбоната в Челябинске

Новости Татарстана

19 часов назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

23 часа назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани начался монтаж часов на Баумана

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

В Казани будет капремонт здания физического факультета КФУ

Новости Казани

час назад

В Казани число штрафов за парковку стало больше в два раза
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
23 часа назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

3 часа назад

РТ стал лучшим регионом в сфере благоустройства дворов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум

Новости Татарстана

19 часов назад

В Челнах возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты
Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных ф...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
день назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита