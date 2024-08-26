АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые ремонты в трех регионах

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на территории Пермского края, Республики Татарстан и Самарской области.

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта был выполнен во время плановой остановки работы трех магистральных нефтепроводов. Цель – поддержание эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры, исключение повышенной амортизации, снижение вероятности отказов оборудования.

На линейной части и технологических трубопроводах нефтеперекачивающих станций произведена вырезка дефектов, выявленных ранее по итогам технической диагностики, выполнены ремонт и замена задвижек и обратных клапанов. Также устранены элементы, препятствующие прохождению внутритрубных инспекционных приборов.

Новая запорная арматура российского производства отличается высокой степенью износостойкости и повышенным классом прочности, оснащена отечественными электроприводами для управления процессами транспортировки нефти в дистанционном режиме.

Подключение нового магистрального насосного агрегата выполнено на нефтеперекачивающей станции «Белая». Насосное оборудование установлено взамен выработавшего свой ресурс и демонтированного.

Новый насос обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки по магистральному трубопроводу с производительностью 4,9 тыс. куб. метров в час. Насос с такой технической характеристикой способен ежечасно прокачивать объем нефти, равный содержимому 70 вагонов-цистерн емкостью 70 куб. метров каждая. Срок эксплуатации нового насоса - 50 лет.

Передовое отечественное оборудование обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Плановые мероприятия в зонах ответственности Пермского, Альметьевского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений проведены с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть». Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.