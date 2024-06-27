АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые ремонты в четырех регионах

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на территории Пермского края, Кировской области, республик Татарстан и Удмуртия.

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта был выполнен во время плановой остановки работы двух магистральных нефтепроводов. Цель – поддержание эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры, исключение повышенной амортизации, снижение вероятности отказов оборудования.

На линейной части и технологических трубопроводах нефтеперекачивающих станций выполнены ремонт и замена задвижек и обратных клапанов, произведена вырезка дефектов, выявленных ранее по итогам технической диагностики. Кроме того, устранены элементы, препятствующие прохождению внутритрубных инспекционных приборов.

Новая запорная арматура российского производства отличается высокой степенью износостойкости, имеет повышенный класс прочности, оснащена отечественными электроприводами для управления процессами транспортировки нефти в дистанционном режиме.

Выполнено технологическое подключение построенного участка МН Холмогоры – Клин в Республике Татарстан. Реконструкция велась с июля 2023 года. Планово заменено более 4 км трубопровода. Выполнены пересечения с инженерными коммуникациями – газопроводом, кабельными линиями и полевыми дорогами.

Выполненные мероприятия позволят обеспечить безопасную эксплуатацию МН Холмогоры – Клин. Подключение участка произведено после успешного завершения гидравлических испытаний. При строительстве были применены современные материалы, в том числе, трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные механические и температурные нагрузки. Комплекс технических мероприятий реализован с учетом требований действующего законодательства при неукоснительном соблюдении правил промышленной безопасности.

Старые участки нефтепровода демонтируются, будет проведена техническая и биологическая рекультивация. Подключение реконструированного участка к системе действующих трубопроводов завершится установкой необходимых опознавательных и предупреждающих знаков.

Плановые мероприятия в зонах ответственности Пермского, Удмуртского и Казанского районных нефтепроводных управлений проведены с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть». Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.