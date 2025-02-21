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АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые ремонты на производственных объектах в пяти регионах

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые р...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонты на производственных объектах в Свердловской и Самарской областях, Пермском крае, Республиках Татарстан и Башкортостан. Мероприятия по повышению надежности инфраструктуры проводились в период плановой остановки работы трех магистральных нефтепроводов.

На линейной части и технологических трубопроводах нефтеперекачивающих станций выполнены средний ремонт и замена запорной арматуры, произведена вырезка дефектов, выявленных ранее по итогам технической диагностики. Кроме того, устранены элементы, препятствующие прохождению внутритрубных инспекционных приборов.

Запорная арматура российского производства отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. Оборудование имеет повышенный класс прочности, оснащено отечественными электроприводами для управления процессами транспортировки нефти в дистанционном режиме.

По завершении сварочно-монтажных работ выполнена дефектоскопия швов. Получены положительные результаты контроля качества стыков.

Проведенные ремонты позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, эффективность и точность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть», охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка нефти возобновлена в полном объеме.

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