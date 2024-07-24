АО «Транснефть – Прикамье» выполнило диагностику более 3,7 тыс. км трубопроводов за I полугодие 2024 года

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 6 месяцев 2024 года. Продиагностированы участки линейной части общей протяженностью 3,736 тыс. км. Работы выполнялись на территории республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Кировской, Самарской и Свердловской областей.

Кроме того, специалисты провели внутритрубное диагностирование более 43 км подводных переходов магистральных трубопроводов через реки Цивиль, Кама, Меша, Волга и Буй.

Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных снарядов разработки и производства АО «Транснефть – Диаскан» – многоканальных профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов.

Современное оборудование обеспечивает выявление и измерение возможных изменений геометрии внутренней полости трубопровода: проходного сечения, радиусов, изгибов и углов поворота. Дефектоскопы за счет применения намагничивания позволяют с высокой точностью обнаруживать различные типы дефектов, в том числе потерь металла, рисок и трещин продольной и поперечной ориентации. Принцип работы уникальных комбинированных диагностических комплексов основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск.

Непрерывный контроль технического состояния объектов трубопроводного транспорта выполняется специалистами АО «Транснефть – Прикамье» в рамках реализации программы диагностического обследования объектов предприятия. Регулярная диагностика обеспечивает безаварийную работу производственных объектов, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.