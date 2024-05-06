АО «Транснефть – Прикамье» – в списке лидеров среди организаций высокой социальной эффективности

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено наградами республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Победители ежегодного конкурса определились по 15 направлениям.

Предприятие стало обладателем дипломов за I место в четырех номинациях - «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы», «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

АО «Транснефть – Прикамье» доказало высокую социальную эффективность деятельности в решении социальных задач и по развитию форм социального партнерства. Предприятие реализует активную внутрикорпоративную политику, направленную на достижения по работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, формирование здорового образа жизни.

Социальная политика предприятия, построенная с учетом принципов социального партнерства, обеспечивет высокий уровень защищенности работников. Перечень социальных программ компании обширен и охватывает гарантию безопасных и комфортных условий труда, развитие кадрового потенциала, здравоохранение, санаторно-курортное оздоровление, поддержку материнства и детства, организацию спортивного досуга, решение жилищных вопросов и другое.

Определение победителей, а также номинирование организаций для их участия в федеральном этапе осуществлялось Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Комиссия высоко оценила системность подхода предприятия к решению вопросов в области организации труда и формирования кадрового потенциала.

Справочно:

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с целью привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявления лучших социальных проектов, распространения положительного опыта, а также создания позитивного социального имиджа. Проходит ежегодно, начиная с 2000 года, с 2010 года – в 2 этапа: региональный и всероссийский.