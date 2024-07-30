АО «Транснефть – Прикамье» в первом полугодии 2024 года обновило автопарк на 84 единицы техники

Парк АО «Транснефть – Прикамье» за 6 месяцев 2024 года пополнился 84 единицами автомобильного транспорта и специальной техники преимущественно отечественного производства.

В целях импортозамещения приобретены и распределены по филиалам бульдозеры и трубоукладчики отечественного производства. Кроме того, в автотранспортном парке обновлены передвижные лаборатории, пожарная автоцистерна, грузовые автомобили, вакуумные нефтесборщики и другая техника, необходимая для проведения ремонтных и аварийных работ. Своевременное обновление спецтехники обеспечивает надежную эксплуатацию линейной части и выполнение работ на производственных объектах нефте- и продуктопроводов, позволяет оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Помимо этого, приобретены пассажирские автобусы и автомобили повышенной проходимости, предназначенные для транспортировки пассажиров и грузов к любой точке проведения работ на всем протяжении магистральных трубопроводов АО «Транснефть – Прикамье».

В соответствии с политикой компании по защите окружающей среды, а также во исполнение директивы Правительства РФ закуплено 7 единиц техники, работающей на газомоторном топливе. Это поможет повысить экологическую эффективность и сократить выбросы парниковых газов.

Приобретенные автомобили и специальная техника отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками. Использование оборудования ГЛОНАСС, подсистемы планирования эксплуатации, автоматизированного обслуживания и дистанционного контроля бортового оборудования обеспечивает контроль соблюдения скоростного режима, позволяет оптимизировать маршруты передвижения всех транспортных средств, повысить безопасность дорожного движения и сократить расход моторного топлива.