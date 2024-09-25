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АО «Транснефть - Прикамье» - в числе призеров Всероссийского конкурса в области охраны труда

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АО «Транснефть – Прикамье» отмечено дипломом финалиста Всероссийского конкурса в области охраны труда 2024 в номинации «Лучшая организация крупного бизнеса в области охраны труда численностью свыше 1000 человек». Церемония награждения победителей и призеров ежегодного состязания прошла в рамках Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи.

Конкурс проводился в очно-заочном формате в три этапа. В рамках финального этапа специалисты АО «Транснефть – Прикамье» представили видеопрезентацию о лучших практических решениях в области охраны труда, совершенствовании системы управления охраны труда и снижении профессиональных рисков в организации за последние два года, предшествующих состязанию.

Комиссия высоко оценила деятельность предприятия в сфере охраны труда и здоровья работников: создание системы управления охраной труда, решение вопросов на принципах социального партнерства, создание условий труда работников и др.

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Общество эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда.

Справочно:
Всероссийский конкурс в области охраны труда в различных номинациях проводится с 2018 года и направлен на распространение лучших решений и практик, а также совершенствование культуры безопасности и ее постоянное развитие. Ежегодно в состязании участвуют порядка 3 тыс. специалистов из более чем 40 отраслей экономики. Работодатели представляют свои концепции и методы, делятся наиболее эффективными практиками организации безопасной трудовой среды.

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