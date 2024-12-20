АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году передало 42 единицы техники новым регионам России

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году в рамках благотворительной помощи направило 42 единицы автомобильной и специальной техники в Луганскую и Донецкую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Компания передала муниципалитетам регионов пассажирские и грузовые автомобили повышенной проходимости, а также автобус, пожарные автоцистерны, автокран, автомобиль грузопассажирский с краном-манипулятором, агрегат ремонтно-сварочный. Вся техника – отечественного производства.

Перед передачей транспортные средства и спецтехника прошли необходимое техническое обслуживание и подготовку. В новые регионы страны их доставили работники предприятия, а затем передали местным органам власти.

Благотворительную деятельность АО «Транснефть – Прикамье» осуществляет системно. Реализация различных проектов направлена на улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры в регионах присутствия компании. На регулярной основе поддержка также оказывается жителям новых регионов России.