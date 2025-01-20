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АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги благот...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги благотворительной деятельности за 2024 год. На развитие сфер культуры, спорта, образования, здравоохранения и других направлений было направлено более 50 млн рублей.

При поддержке АО «Транснефть – Прикамье» в д. Аксакшур Малопургинского района Удмуртской Республики реализован благотворительный проект по строительству образовательно-досугового центра. Было приобретено оборудование и профинансированы работы по монтажу внутренних дверей и лифтов.

В селе Узи Селтинского района Удмуртии на средства компании оснащен новый Дом культуры. В Шарканском районе республики реализованы благотворительные проекты по строительству и оснащению спортивно-оздоровительного центра с бассейном и Дома культуры.

При поддержке предприятия в с. Песчаные Ковали Лаишевского района Республики Татарстан завершено строительство наружных сетей и сооружений постоянного назначения для бытовых сточных вод.

В течение года компания продолжала поддерживать учреждения среднего и дошкольного образования в городской и сельской местности. В частности, помощь была оказана образовательным учреждениям Пермского края, Свердловской и Самарской областей, Республик Удмуртия и Татарстан. Закуплены и установлены оргтехника, лабораторное и проекционное оборудование, демонстрационные материалы и расходные материалы для кабинетов точных наук, учебно-методические пособия для подготовки к ЕГЭ.

Средства на развитие и поддержание материально-технической базы, оснащение учебных полигонов для практического обучения, оборудование для учебного процесса по традиции получили опорные учебные заведения - Уфимский государственный нефтяной технический университет в Республике Башкортостан и Канашский транспортно-энергетический техникум в Чувашской Республике.

В 2024 году предприятие оказало поддержку жителям новых территорий. Денежные средства направлены на приобретение медицинского оборудования. Кроме того, в рамках благотворительной помощи в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также воинские части Министерства обороны передано свыше 40 единиц автомобильной и специальной техники.

Реализация благотворительных проектов расширяет возможности для спортивного и культурного досуга сельских жителей, способствует повышению качества жизни, поддержке и развитию инфраструктуры в регионах присутствия АО «Транснефть – Прикамье» и на новых территориях.

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