АО «Транснефть – Прикамье» увеличила надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые работы на производственных объектах в республиках Татарстан и Удмуртия.

Во время плановой остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Альметьевск – Горький-2 и магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Нижнекамск-2 – Набережные Челны – Альметьевск и Альметьевск - Нижний Новгород выполнен комплекс мероприятий c целью поддержания эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры, исключения повышенной амортизации, снижения вероятности отказов оборудования.

На линейной части магистральных трубопроводов и технологических трубопроводах перекачивающих станций произведена замена запорной арматуры с дефектами, выявленными ранее по результатам технической диагностики. По завершении сварных работ проведена дефектоскопия швов, получено положительное заключение по эксплуатационной надежности устройств.

В ходе ремонта запорной арматуры проведена проверка работоспособности и технического состояния узлов оборудования. Для обеспечения высокого уровня герметичности и эксплуатационной надежности проведена очистка деталей от следов коррозии.

Новая запорная арматура российского производства отличается высокой степенью износостойкости, имеет повышенный класс прочности, оснащена отечественными электроприводами для управления процессами транспортировки нефти в дистанционном режиме. Оборудование обеспечивает высокий уровень промышленной и экологической безопасности производственной инфраструктуры предприятия.

Кроме того, специалистами выполнено подключение нового магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции Удмуртского РНУ. Насосное оборудование установлено взамен демонтированного, выработавшего свой ресурс. Новое отечественное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные насосы» (г. Челябинск) обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

МНА обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки по магистральному трубопроводу с производительностью 4,3 тыс. куб. метров в час. Насос с такой технической характеристикой способен ежечасно прокачивать объем нефти равный содержимому 62 вагонов-цистерн емкостью 70 куб. метров каждая. Срок эксплуатации нового насоса - 50 лет.

В ходе работ по техническому перевооружению МНА специалисты выполнили замену фундамента, фундаментной рамы и анкерных болтов, была усовершенствована система автоматизации работы МНА, выполнена замена датчиков вибрации, давления и температуры.

Плановые мероприятия в зонах ответственности Удмуртского, Альметьевского, Ромашкинского и Казанского районных нефтепроводных управлений проведены с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть». МН, МНПП и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.