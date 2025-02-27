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АО «Транснефть – Прикамье» стало одним из победителей конкурса волонтерских проектов

АО «Транснефть – Прикамье» стало победителем ко...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» стало победителем корпоративного конкурса волонтерских проектов ПАО «Транснефть» в номинации «Лучший волонтерский проект в сфере физической культуры и спорта».

Признание экспертного жюри получил проект «Всегда в движении!». Инициатива направлена на привлечение работников предприятия в волонтерскую среду и объединение в рамках корпоративного движения с целью популяризации здорового образа жизни, сдачи крови и ее компонентов, участия в организации и проведении массовых спортивных мероприятий.

Проект охватил более 500 добровольцев – работников предприятия и членов их семей. Корпоративные волонтеры приняли участие в организации и проведении мероприятий спортивной и благотворительной направленности, донорских акциях, поддержали социально-значимые инициативы в регионах.

Награждение лауреатов состоялось в центральном офисе ПАО «Транснефть» в г. Москве. В нем приняли участие директор департамента общественных проектов и взаимодействия с госорганами ПАО «Транснефть» Валерий Зиновьев, депутат Государственной Думы, актер, народный артист России Дмитрий Певцов, представители «Народного фронта», добровольцы компании.

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