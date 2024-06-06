АО «Транснефть – Прикамье» проверило состояние приемо-сдаточного пункта в Республике Татарстан

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» выполнили проверку состояния приемо-сдаточного пункта (ПСП) и испытательной лаборатории нефти, а также технического состояния и эксплуатации коммерческой системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) сторонней организации. Мероприятия проводились на нефтеперекачивающей станции «Карабаш» в Республике Татарстан.

Комиссия из числа работников АО «Транснефть – Прикамье» и АО «Транснефть-Автоматизация и Метрология» проверила ПСП на соответствие требованиям нормативных, эксплуатационных и распорядительных документов, процессов ведения учетных операций требованиям нормативно-правовых актов, определяющих деятельность ПСП, а также оценила своевременность проведения диагностирования оборудования СИКН.

Был проведен контроль метрологических характеристик преобразователей расхода, поточных преобразователей плотности и влагосодержания СИКН, выполнены испытания арбитражных проб нефти для определения массовой доли серы, хлористых солей, воды и органических хлоридов. Проанализировано соответствие параметров, отображаемых на автоматизированном рабочем месте оператора единой системы диспетчерского управления.

Кроме того, проверено состояние испытательной лаборатории нефти сторонней организации, осуществляющей контроль показателей качества нефти, сдаваемой магистральный нефтепровод.

По результатам проверок был составлен акт и направлены рекомендации по контролю состояния объектов. Нарушений, влияющих на достоверность товарно-коммерческих операций, не выявлено.

В июле, августе и сентябре 2024 года аналогичный комплекс мероприятий планируется выполнить на ПСП «Оса», «Уральская» и «Мишкино».

Справочно:

ПСП предприятия обеспечивают коммерческий круглосуточный учет количества и контроль показателей качества нефти. Нефть, предъявляемая к сдаче, соответствует ГОСТ Р 51858 и показателям, указанным в технических условиях на подключение объектов нефтедобычи к МН ПАО «Транснефть». АО «Транснефть - Прикамье» принимает нефть от 57 производителей по 26 СИКН.