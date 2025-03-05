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АО «Транснефть – Прикамье» провело тренировочное занятие в Удмуртской Республике

АО «Транснефть – Прикамье» провело штабную трен...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» провело штабную тренировку на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Киенгоп – Набережные Челны через р. Иж в Республике Удмуртия.

Цель – отработка практических навыков и совершенствование взаимодействия ответственных координационных структур предприятия, проверка организации оповещения и готовности эксплуатационных служб и аварийно-спасательных формирований.

Согласно сценарию, оператор нефтеперекачивающей станции (НПС) «Киенгоп» зафиксировал снижение давления на МН. Транспортировка нефти была оперативно «остановлена». Направленная на место патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы подтвердила условную разгерметизацию трубопровода и «выход» нефти.

В соответствии со сценарием тренировки, в аппарате управления и Удмуртском районном нефтепроводном управлении были проведены заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых определились первоочередные задачи и мероприятия. Совместно с АО «Связьтранснефть» организована бесперебойная работа систем связи и оповещения гражданской обороны.

Для ликвидации «выхода» нефти были направлены профессиональное аварийно-спасательное формирование и нештатное аварийно-спасательное формирование Удмуртского РНУ. «Разлив» был локализован, его последствия устранены.

Прошедшая штабная тренировка подтвердила готовность специалистов АО «Транснефть – Прикамье» к эффективному взаимодействию с оперативным штабом ликвидации ЧС, а также обеспечение необходимых стандартов промышленной и экологической безопасности при транспортировке нефти.

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