АО «Транснефть - Прикамье» провело соревнования добровольных пожарных дружин

В АО «Транснефть – Прикамье» завершился второй этап соревнований по пожарно-прикладному спорту на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины» (ДПД).

Мероприятие прошло на стадионе Лаишевского технико-экономического техникума в Республике Татарстан. В состязаниях приняли участие пять сборных команд, сформированных из наиболее подготовленных добровольных пожарных - победителей по итогам первого этапа конкурса на уровне структурных подразделений предприятия.

На протяжении состязательного дня огнеборцы прошли теоретические и практические испытания – по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4х100 метров, боевому развертыванию от пожарного автомобиля. Помимо командных зачетов судейской комиссией были выбраны победители в индивидуальных зачетах.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки. Конкурс показал, что этими навыками члены добровольных пожарных дружин обладают в полной мере.

По итогам соревнований лучший результат показала команда добровольных пожарных Казанского районного нефтепроводного управления. Второе место заняла команда Пермского РНУ, третье – Ромашкинского РНУ.

Сильнейшие огнеборцы в составе сборной представят АО «Транснефть – Прикамье» в третьем туре соревнований на уровне всех структурных подразделений ПАО «Транснефть». Финал состоится в июле этого года на базе АО «Транснефть – Север» в г. Сыктывкаре.

Соревнования боевых расчетов ДПД АО «Транснефть – Прикамье» проводятся ежегодно с целью поддержания их готовности к тушению возможных пожаров, отработки слаженности и эффективности действий персонала, совершенствования навыков работы с пожарно-техническим вооружением, а также для популяризации пожарно-прикладного спорта среди молодежи.