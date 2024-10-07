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АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели профориентационные уроки и экскурсии для школьников и студентов в Пермском крае, Республиках Удмуртия и Татарстан. Мероприятия прошли в период проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Специалисты Пермского и Удмуртского районных нефтепроводных управлений (РНУ) провели открытые профориентационные уроки в Култаевской средней школе Пермского края и гимназии с. Малая Пурга в Удмуртской Республике.

Старшеклассники узнали о ведущих рабочих профессиях и основных производственных процессах трубопроводной отрасли, а также перспективах целевого обучения. Предоставленную информацию дополнили презентационные материалы - фильм, книги и буклеты о деятельности предприятия.

Нефтеперекачивающие станции «Ковали», «Азнакаево» и «Калейкино», расположенные на территории Республики Татарстан, посетили старшеклассники Песчано-Ковалинской средней общеобразовательной школы, студенты Азнакаевского и Лениногорского политехнических колледжей.

Экскурсанты получили представление об организации процесса транспортировки нефти, наблюдали за производственными объектами в действии и получили ответы на интересующие вопросы. Кроме того, школьники и студенты узнали о деятельности предприятия в области энергосбережения, в том числе, способах снижения ресурсозатрат при транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Всего в профориентационных мероприятиях приняли участие порядка 300 школьников и студентов. В проведении занятий и экскурсий были задействованы представители отделов кадров, руководители структурных подразделений и инженерно-технический персонал РНУ.

Цель системной работы – формирование у учащихся представления о деятельности организаций системы «Транснефть», их мотивирование к освоению технических специальностей, формирование перспективного кадрового резерва, повышение качества образования и уровня компетенций будущих специалистов трубопроводной отрасли.

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