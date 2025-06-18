АО «Транснефть – Прикамье» провело профориентационную экскурсию на производственный объект в Пермском крае
Специалисты Пермского районного нефтепроводного управления организовали профориентационную экскурсию на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Пермь» для студентов Краевого индустриального техникума им. В.П. Сухарева и Пермского нефтяного колледжа.
Внутриплощадочные объекты ЛПДС посетили 30 представителей средних специальных учебных заведений и студентов, обучающихся по направлениям:
– «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»,
– «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».
В ходе экскурсии студенты посетили нефтеперекачивающую станцию, операторную, нефтенасосную, дизельную электростанцию и испытательную лабораторию нефти.
Ребята узнали не только о деятельности предприятия и основных технологических процессах, но и ознакомились с электрооборудованием, обеспечивающим бесперебойную транспортировку нефти. Гостям также продемонстрировали систему датчиков, контролирующих основные параметры, систему релейной защиты и автоматики.
В завершение экскурсии участникам рассказали о возможности прохождения практики и перспективах дальнейшего трудоустройства на предприятие.
Посещение производственного объекта предоставляет уникальную возможность ознакомиться с основными процессами трубопроводного транспорта и получить представление о будущей профессии.
Профориентационные экскурсии для школьников и студентов АО «Транснефть – Прикамье» проводит на регулярной основе в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.