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АО «Транснефть – Прикамье» провело профориентационную экскурсию на производственный объект в Пермском крае

АО «Транснефть – Прикамье» провело профориентац...

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Специалисты Пермского районного нефтепроводного управления организовали профориентационную экскурсию на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Пермь» для студентов Краевого индустриального техникума им. В.П. Сухарева и Пермского нефтяного колледжа.

Внутриплощадочные объекты ЛПДС посетили 30 представителей средних специальных учебных заведений и студентов, обучающихся по направлениям:
– «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»,
– «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

В ходе экскурсии студенты посетили нефтеперекачивающую станцию, операторную, нефтенасосную, дизельную электростанцию и испытательную лабораторию нефти.

Ребята узнали не только о деятельности предприятия и основных технологических процессах, но и ознакомились с электрооборудованием, обеспечивающим бесперебойную транспортировку нефти. Гостям также продемонстрировали систему датчиков, контролирующих основные параметры, систему релейной защиты и автоматики.

В завершение экскурсии участникам рассказали о возможности прохождения практики и перспективах дальнейшего трудоустройства на предприятие.

Посещение производственного объекта предоставляет уникальную возможность ознакомиться с основными процессами трубопроводного транспорта и получить представление о будущей профессии.

Профориентационные экскурсии для школьников и студентов АО «Транснефть – Прикамье» проводит на регулярной основе в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.

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