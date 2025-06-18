Специалисты Пермского районного нефтепроводного управления организовали профориентационную экскурсию на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Пермь» для студентов Краевого индустриального техникума им. В.П. Сухарева и Пермского нефтяного колледжа.

Внутриплощадочные объекты ЛПДС посетили 30 представителей средних специальных учебных заведений и студентов, обучающихся по направлениям:

– «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»,

– «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики».

В ходе экскурсии студенты посетили нефтеперекачивающую станцию, операторную, нефтенасосную, дизельную электростанцию и испытательную лабораторию нефти.

Ребята узнали не только о деятельности предприятия и основных технологических процессах, но и ознакомились с электрооборудованием, обеспечивающим бесперебойную транспортировку нефти. Гостям также продемонстрировали систему датчиков, контролирующих основные параметры, систему релейной защиты и автоматики.

В завершение экскурсии участникам рассказали о возможности прохождения практики и перспективах дальнейшего трудоустройства на предприятие.

Посещение производственного объекта предоставляет уникальную возможность ознакомиться с основными процессами трубопроводного транспорта и получить представление о будущей профессии.