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АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые противопожарные учения на резервуаре

Цель учений – определение уровня готовности к т...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» совместно с подразделениями гарнизона пожарной охраны по Свердловской области провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Платина» Пермского районного нефтепроводного управления (ПРНУ).

Цель учений – определение уровня готовности к тушению возможных возгораний и ликвидации ЧС, отработка навыков управления силами и средствами на пожаре, совершенствование тактического мышления и навыков руководящего состава.

По замыслу учений в результате попадания беспилотного летательного аппарата в стенку резервуара произошла его разгерметизация с последующим «возгоранием» нефти в зазоре между плавающей крышей и стенкой емкости, а также в обваловании. Оператор ЛПДС условно остановил работу станции, с помощью системы оповещения объявил о сборе добровольной пожарной дружины и об эвакуации персонала на безопасное расстояние за территорию ЛПДС.

На место условного пожара в расчетное время прибыли силы и средства гарнизона пожарной охраны, а также добровольная пожарная дружина объекта, был организован оперативный штаб. В ходе ПТУ был обеспечен контроль загазованности, а также ограничен доступ людей и техники в опасную зону.

Участники учений отработали боевое развертывание от пожарных автомобилей, провели пенную атаку на резервуар и в каре, где произошло условное возгорание нефти. «Пожар» был оперативно ликвидирован. По итогам ПТУ комиссия, включая представителей ПАО «Транснефть» и Главного управления пожарной охраны по Свердловской области, отметила, что мероприятия выполнены успешно и в полном соответствии с задачами.

Производственные объекты АО «Транснефть – Прикамье» относятся к категории опасных. Проведение плановых учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной безопасности нефтепроводной инфраструктуры. ПТУ помогают поддерживать персонал в состоянии постоянной готовности, отрабатывать различные варианты развития событий, проверять работоспособность техники и оборудования.

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