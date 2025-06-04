АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые пожарные учения на резервуаре

АО «Транснефть – Прикамье» совместно с подразделениями гарнизона пожарной охраны г. Перми ФПС ГПС ГУ МЧС по Пермскому краю России провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь» Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Цель учений – определение степени готовности к тушению возможных возгораний и ликвидации ЧС, отработка навыков управления силами и средствами на пожаре, совершенствование тактического мышления и навыков руководящего состава.

По замыслу учений в результате попадания беспилотного летательного аппарата в кровлю резервуара для нефти объемом 50 тыс. куб. метров в затворе его плавающей крыши произошло «возгорание» нефти. Кроме того, возникла угроза «возгорания» соседнего резервуара такого же объема.

Дежурный оператор сообщил о нештатной ситуации в пожарную охрану, оповестил руководство объекта. На место условного пожара в расчетное время прибыли дежурный караул 38-й пожарной части, а также добровольная пожарная дружина объекта, был организован оперативный штаб.

В ходе учебной тренировки также были обеспечены оцепление и контроль загазованности, ограничен доступ людей и техники в опасную зону.

Участники тренировочных учений провели боевое развертывание от пожарной техники и выполнили подачу огнетушащих веществ. Всего было задействовано более 150 человек, пожарная, а также вспомогательная техника федеральной противопожарной службы и производственного объекта.

Условный пожар был оперативно ликвидирован. По итогам учений была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки.

Производственные объекты АО «Транснефть – Прикамье» относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.