АO «Транснефть – Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие на Волге

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры - Клин через р. Волгу в Республике Татарстан.

По легенде учений в русловой части подводного перехода нефтепровода через р. Волгу произошло условное снижение давления ниже допустимого уровня, после чего управляющий диспетчер «остановил» транспортировку нефти. Прибывшие суда базы флота подтвердили условный выход нефти.

К обозначенному месту в установленные нормативами сроки прибыли аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для локализации и ликвидации разливов, а также суда базы флота, расположенной в н.п. Кирельское, - судно-нефтесборщик и суда-бонопостановщики. На водной поверхности реки был развернут мобильный ордер боновых заграждений. Внутри образованного ордера проводился сбор условного нефтяного пятна. Собранная «нефть» была транспортирована во временные емкости.

В работах по локализации и ликвидации участвовали группы оперативного реагирования предприятия - сотрудники НПС «Ковали», «Студенец», «Тиньговатово», центральной ремонтной службы Казанского районного нефтепроводного управления, базы флота, лаборатории эколого-аналитического контроля.

Условная авария на подводном переходе МН была оперативно устранена. Использовано порядка 2,4 км удерживающих, береговых и направляющих боновых заграждений, 38 единиц техники и 3 единицы флота. В занятиях по локализации и ликвидации приняли участие 114 человек, в том числе 7 человек – в качестве наблюдателей. Все поставленные задачи были выполнены в установленные сроки.

АО «Транснефть – Прикамье» уделяет особое внимание безопасной эксплуатации подводных переходов МН. УТЗ на водных преградах регулярно проводятся в течение всего года.