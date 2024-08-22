АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие в Пермском крае

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Пермь – Оса в Тулвинском заливе (Пермский край).

Цель – проверка готовности систем оповещения на объектах, совершенствование знаний и практических навыков специалистов по оперативной локализации и ликвидации последствий возможной ЧС, проверка работоспособности оборудования.

По легенде учений было зафиксировано снижение давления ниже допустимого на ППМН. Задание усложнилось дополнительными вводными - возникли неисправности автоматической системы управления технологическими процессами, системы электроснабжения, запорной арматуры, получило повреждение оборудование.

Диспетчер условно остановил транспортировку нефти, были оповещены руководители подразделений и службы безопасности Пермского районного нефтепроводного управления, а также контрольные и надзорные организации. Аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для локализации и ликвидации разливов, в установленные нормативами сроки прибыли к месту.

В ходе тренировочного занятия силами линейной аварийно-эксплуатационной службы линейной производственно-диспетчерской станции «Оса» были ограждены места «аварии», закрыты задвижки, определены зоны распространения условного разлива нефти, ограждены участки берега. Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Условная авария на подводном переходе МН была оперативно устранена. Использованы удерживающие, береговые и направляющие боновые заграждения. В занятиях по локализации и ликвидации приняли участие порядка 100 человек, в качестве наблюдателей выступили 26 человек. Использовался необходимый парк оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная, пожарная техника, плавсредства, нефтесборщики. Работники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха.

Тренировочные мероприятия подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать задачи по локализации и ликвидации разливов нефти. По оценке наблюдателей, поставленные задачи в ходе учений были выполнены оперативно и в полном объеме.