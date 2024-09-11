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АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое ком...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на нефтеперекачивающей станции НПС-3 в Республике Татарстан.

Цель – поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения отказов, аварий на объектах магистральных трубопроводов.

Согласно замыслу учений оператору нефтеперекачивающей станции поступил сигнал об условном выходе нефти через люк-лаз на резервуаре емкостью 10 тыс. куб. метров по причине «повреждения» прокладки. Своевременно оповестив оперативные и диспетчерские подразделения, дежурный персонал вывел резервуар из работы, начал откачку нефти и перераспределил грузопотоки в резервуарном парке.

После обследования резервуара патрульной группой и уточнения причины на место прибыли аварийные бригады. Подразделения нештатного и профессионального аварийно-спасательных формирований выполнили мероприятия по локализации и сбору «нефти», а также очистке местности.

Помимо основной вводной программа учения включала дополнительные задачи. Требовалось эвакуировать «пострадавшего», устранить неисправности запорной арматуры и электрооборудования, восстановить электроснабжение электродвигателя и устранить последствия разгерметизации сливного рукава автоцистерны.

В тренировке приняли участие около 50 человек, использовалось около 30 единиц техники. На протяжении всего учения осуществлялся контроль требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, электробезопасности и безопасности дорожного движения.

Оперативные и слаженные действия персонала позволили успешно выполнить все поставленные задачи в нормативные сроки. По оценке наблюдательной комиссии персонал НПС-3 справился с поставленными задачами, продемонстрировав высокий уровень реагирования и профессиональной подготовки.

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