Новости России
· 16+ · Служба новостей

АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для студентов на производственном объекте в Чувашской Республике

АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для студентов на производственном объекте в Чувашской Республике

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться в Telegram

АО «Транснефть – Прикамье» организовало для студентов Канашского транспортно-энергетического техникума (КанТЭТ) профориентационную экскурсию на нефтеперекачивающую станцию (НПС) в Чувашской Республике.

В ходе посещения НПС будущие работники нефтетранспортной отрасли получили возможность закрепить теоретические знания. Студенты побывали в нефтенасосных, операторных, осмотрели систему сглаживания волн давления, здания маслосистемы, площадку фильтров грязеуловителей. Экскурсанты ознакомились с работой производственного объекта и технологическими процессами, в том числе пуском и приемом средств очистки и диагностики, принципами работы масло- и вентиляционных систем, систем пожаротушения.

Специалисты рассказали об организации процесса транспортировки нефти, управления станцией, принципах работы магистральных насосных агрегатов.

Студенты получили уникальную возможность ознакомиться с современной системой управления технологическим процессом, узнали об отличительных особенностях перекачки нефти и нефтепродукта, а также смогли задать вопросы о процессе очистки трубопроводов от отложений, узле подключения станции и камерах приема-пуска очистных устройств.

Профориентационные экскурсии для школьников и студентов учебных заведений АО «Транснефть – Прикамье» проводит регулярно в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва, повышения качества образования и уровня компетенций будущих специалистов трубопроводной отрасли.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Интересное в Казани

23 часа назад

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение

травить тараканов с гарантией москва

Новости Татарстана

21 час назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Интересное в Казани

3 дня назад

Сохранение и развитие традиций: уникальные татарские бани как символ культурного наследия

замена замка cisa в двери в Москве

Новости Казани

22 часа назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля

Новости Казани

день назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Татарстана

день назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

Новости Татарстана

день назад

В сквере Вахитовского района Казани нашли гранату
Новости Татарстана
день назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

19 часов назад

Казанец Марат отсудил у "Ак Барс банка" компенсацию за смски

Интересное в Казани

23 часа назад

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение

Новости Татарстана

19 часов назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане подорожал бензин до 67,82 руб
Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае
Новости Казани
20 часов назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Новости Татарстана

21 час назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Новости Татарстана

21 час назад

42-летняя нижнекамка осуждена на 8 лет за убийство сожителя

Новости Казани

22 часа назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля
Гармония гормонов: врач перечислил причины, по которым женщины из Казани страдают от эндокринных проблем
Интересное в Казани
4 дня назад

Гармония гормонов: врач перечислил причины, по которым женщины из Казани страдают от эндокринных проблем