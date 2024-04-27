АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для студентов на производственном объекте в Чувашской Республике

АО «Транснефть – Прикамье» организовало для студентов Канашского транспортно-энергетического техникума (КанТЭТ) профориентационную экскурсию на нефтеперекачивающую станцию (НПС) в Чувашской Республике.

В ходе посещения НПС будущие работники нефтетранспортной отрасли получили возможность закрепить теоретические знания. Студенты побывали в нефтенасосных, операторных, осмотрели систему сглаживания волн давления, здания маслосистемы, площадку фильтров грязеуловителей. Экскурсанты ознакомились с работой производственного объекта и технологическими процессами, в том числе пуском и приемом средств очистки и диагностики, принципами работы масло- и вентиляционных систем, систем пожаротушения.

Специалисты рассказали об организации процесса транспортировки нефти, управления станцией, принципах работы магистральных насосных агрегатов.

Студенты получили уникальную возможность ознакомиться с современной системой управления технологическим процессом, узнали об отличительных особенностях перекачки нефти и нефтепродукта, а также смогли задать вопросы о процессе очистки трубопроводов от отложений, узле подключения станции и камерах приема-пуска очистных устройств.

Профориентационные экскурсии для школьников и студентов учебных заведений АО «Транснефть – Прикамье» проводит регулярно в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва, повышения качества образования и уровня компетенций будущих специалистов трубопроводной отрасли.