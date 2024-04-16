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АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для школьников на производственный объект в Кировской области

АО «Транснефть – Прикамье» провело экскурсию для школьников на производственный объект в Кировской области

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» организовало для учащихся 9-11 классов средней школы с. Лазарево Уржумского района Кировской области профориентационную экскурсию на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Лазарево» Казанского районного нефтепроводного управления. В мероприятии также приняли участие родители старшеклассников.

Экскурсанты посетили нефтенасосную, резервуарный парк, операторную ЛПДС, побывали на открытой площадке подпорной насосной станции и в химико-аналитической лаборатории.

Специалисты рассказали об организации процесса транспортировки нефти, управления станцией, принципах работы магистральных насосных агрегатов. Школьники ознакомились с основными профессиями трубопроводного транспорта, наблюдали производственные объекты в работе, смогли задать все интересующие вопросы представителям предприятия.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Участники экскурсии отметили важность проведения подобных познавательных мероприятий для дальнейшего выбора будущей профессии.

«Профориентационные экскурсии на производственные объекты «Транснефть – Прикамье» и встречи со специалистами предприятия стали для нашей школы доброй традицией. Ребята всегда участвуют с интересом, у них много вопросов. Результат подобных встреч – поступление наших выпускников в учебные заведения на инженерно-технические специальности и в дальнейшем возможность работать в организациях системы «Транснефть», - говорит заместитель директора СОШ с. Лазарево Надежда Калинина.

Профориентационные мероприятия являются частью системной работы, проводимой АО «Транснефть – Прикамье» во всех регионах присутствия. Цель - ознакомление учащихся с профессиями трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, формирование перспективного кадрового резерва, повышение качества образования и уровня компетенций будущих специалистов трубопроводной отрасли.

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