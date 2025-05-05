АО «Транснефть – Прикамье» признано одним из лучших среди предприятий ПАО «Транснефть» в области охраны труда

АО «Транснефть – Прикамье» стало одним из лидеров в номинации «Лучшая организация системы «Транснефть» в области охраны труда. Рейтинг сформирован на основании контролируемых показателей деятельности предприятия в 2024 году.

Критериями оценки являются такие показатели, как производственный травматизм, оценка условий труда, в том числе, учет вредных факторов на рабочих местах, соответствие системы управления охраной труда требованиям международного стандарта, результаты участия Общества во Всероссийских конкурсах по охране труда, финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

«Занять лидирующую позицию позволила направленная деятельность всего коллектива. Каждый работник своим осознанным ответственным подходом внес существенный вклад в создание безопасных условий труда на предприятии», - отметил начальник отдела охраны труда АО «Транснефть – Прикамье» Рашит Атнабаев.

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Предприятие эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда. Представители предприятия постоянно подтверждают высокий уровень знаний в данных областях, регулярно становясь победителями тематических конкурсов различного уровня.