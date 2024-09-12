АО «Транснефть – Прикамье» приняло на работу выпускников

АО «Транснефть – Прикамье» приняло на работу молодых специалистов, окончивших в 2024 году высшие и средние специальные учебные заведения по инженерно-техническим и рабочим специальностям.

На производственные объекты трудоустроены выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета и Канашского транспортно-энергетического техникума.

Восемь молодых сотрудников пришли в Альметьевское, Казанское, Пермское и Удмуртское районные нефтепроводные управления работать по специальностям: трубопроводчик линейный, слесарь по ремонту технологических установок, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор товарный, лаборант химического анализа.

За 2023 - 2024 годы включительно предприятие приняло на постоянную работу порядка 20 выпускников. АО «Транснефть – Прикамье» традиционно уделяет большое внимание подготовке профессиональных кадров. В частности, организуется производственная практика. Во время ее прохождения студенты приобретают первый опыт, получают основные навыки по эксплуатации технических устройств и оборудования на производственном объекте.

Компания сотрудничает с корпоративными учебными заведениями, в том числе помогая модернизировать материально-техническую базу образовательных учреждений. Кроме того, средства направляются на оснащение учебных полигонов для практического обучения студентов по специальностям в сфере транспорта нефти и нефтепродуктов.