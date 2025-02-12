Новости России
· 16+ · Служба новостей

АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в Татарстане и Чувашии

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые р...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться в Telegram

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в Республике Татарстан и Чувашской Республике.

Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в период плановой остановки работы четырех магистральных нефтепроводов.

На площадочных объектах и линейной части специалисты осуществили вырезку, средний ремонт и замену запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. По завершении сварочно-монтажных работ выполнена дефектоскопия швов, получены положительные результаты контроля качества стыков.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Тиньговатово» завершены работы по подключению построенных трубопроводов системы сглаживания волн давления (ССВД) общей протяженностью более 50 м. ССВД является неотъемлемой частью производственной инфраструктуры НПС и обеспечивает защиту нефтепроводов от возможных скачков давления. Система производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления, регулирует скорость его нарастания в заданных пределах и тем самым сохраняет необходимый рабочий режим.

Выполненные плановые работы в зонах ответственности Альметьевского, Ромашкинского и Казанского районных нефтепроводных управлений позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть», охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Интересное в Казани

день назад

Ресторан Cheeseria на Баумана празднует 6 лет! В Казань приедет звездный шеф Антон Исаков

укусы матрасных клопов

Новости Казани

день назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Интересное в Казани

2 дня назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

дпдг-терапия в Самаре

Новости Казани

день назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Не у нас

20 часов назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен

Новости Казани

день назад

Аэропорт Казани 11 февраля временно не принимает и не отправляет рейсы

Лонгриды

час назад

Электромобили в Татарстане: как развивается сеть зарядных станций?

Новости Казани

3 часа назад

Профессор КФУ Нефедьев рассказал о корональной дыре на Солнце
Новости Казани
2 дня назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Татарстана

час назад

В Кукморском районе в ДТП погиб 64-летний мужчина

Интересное в Казани

день назад

Попали в сети: рассказываем, где любят обедать казанцы

Не у нас

2 часа назад

Появились подробности о жизни владельца пекарни, где москвичи отравились ртутью

Не у нас

2 часа назад

Суперкомпьютер рассчитал, когда может наступить Конец Света
В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего ра...
Не у нас
13 минут назад

В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего рабочего на стройке метро

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в 2025 году модернизируют 36 объектов коммунальной инфраструктуры

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане предотвращены 5 нападений на школы

Новости Татарстана

19 часов назад

В поликлиниках Татарстана могут появиться репродуктивные кабинеты для подростков
Где жить? Разбираем коттеджный поселок Каймары ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Где жить? Разбираем коттеджный поселок Каймары в 5 километрах от Казани