АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в Татарстане и Чувашии

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в Республике Татарстан и Чувашской Республике.

Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в период плановой остановки работы четырех магистральных нефтепроводов.

На площадочных объектах и линейной части специалисты осуществили вырезку, средний ремонт и замену запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. По завершении сварочно-монтажных работ выполнена дефектоскопия швов, получены положительные результаты контроля качества стыков.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Тиньговатово» завершены работы по подключению построенных трубопроводов системы сглаживания волн давления (ССВД) общей протяженностью более 50 м. ССВД является неотъемлемой частью производственной инфраструктуры НПС и обеспечивает защиту нефтепроводов от возможных скачков давления. Система производит сброс нефти из приемной линии станции в случае быстрого нарастания давления, регулирует скорость его нарастания в заданных пределах и тем самым сохраняет необходимый рабочий режим.

Выполненные плановые работы в зонах ответственности Альметьевского, Ромашкинского и Казанского районных нефтепроводных управлений позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть», охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.