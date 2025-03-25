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АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в ряде регионов

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые р...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в Пермском крае, Самарской и Кировской областях, Республике Татарстан, Удмуртской Республике.

Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в период плановой остановки работы трех магистральных нефтепроводов.

На площадочных объектах и линейной части специалисты осуществили вырезку, средний ремонт и замену запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. По завершении сварочно-монтажных работ выполнена дефектоскопия швов, получены положительные результаты контроля качества стыков.

Кроме того, в рамках технического перевооружения на приемо-сдаточном участке Пермского РНУ завершены работы по подключению подводящего трубопровода общей протяженностью более 84 м к технологическим трубопроводам системы измерений количества и показателей качества нефти. Система позволяет в режиме реального времени производить измерение объема, температуры, плотности и массы нефти.

Выполненные плановые работы в зонах ответственности Пермского, Удмуртского и Казанского районных нефтепроводных управлений позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть», охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

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