АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в пяти регионах

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые работы в пяти регионах присутствия предприятия – Самарской и Кировской областях, Пермском крае, республиках Татарстан и Удмуртия.

Во время плановой остановки работы четырех магистральных нефтепроводов выполнен комплекс мероприятий с целью поддержания эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры, исключения повышенной амортизации, снижения вероятности отказов оборудования.

На линейной части и технологических трубопроводах нефтеперекачивающих станций произведена вырезка дефектов, выявленных ранее по итогам технической диагностики. Кроме того, устранены элементы, препятствующие прохождению внутритрубных инспекционных приборов.

Выполнены ремонт и замена задвижек, в том числе вантузных, предназначенных для подключения передвижных насосных установок с целью откачки и закачки нефти, а также выпуска газовоздушной смеси во время ремонтных работ. Специалисты проверили работоспособность и техническое состояние узлов арматуры, провели очистку деталей от следов коррозии, что обеспечит высокий уровень герметичности оборудования и его эксплуатационной надежности.

По завершении сварочно-монтажных работ лабораторией неразрушающего контроля выполнена дефектоскопия сварных швов, получены положительные результаты контроля качества стыков. Новая запорная арматура - российского производства отличается высокой степенью износостойкости и имеет повышенный класс прочности. Все оборудование оснащено отечественными электроприводами для управления процессами транспортировки нефти в дистанционном режиме. Их применение обеспечивает высокий уровень промышленной и экологической безопасности объектов.

Плановые мероприятия в зонах ответственности Удмуртского, Альметьевского, Казанского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений проведены с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть». Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.