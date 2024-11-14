АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в нескольких регионах

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в Пермском крае, Республиках Удмуртия и Татарстан, а также в Самарской области

Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в период плановой остановки работы пяти магистральных нефтепроводов (МН).

На площадочных объектах и линейной части специалисты осуществили вырезку, средний ремонт и замену запорной арматуры на современные аналоги, а также ликвидировали детали, препятствовавшие пропуску внутритрубных диагностических приборов.

Установленное оборудование отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. По завершении сварочно-монтажных работ выполнена дефектоскопия швов, получены положительные результаты контроля качества стыков.

На нефтеперекачивающей станции «Студенец» выполнены работы по отключению от технологических трубопроводов МН Холмогоры - Клин магистрального насосного агрегата для последующей замены на новый. Планируемое к установке насосное оборудование обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

Выполненные плановые работы в зонах ответственности Пермского, Удмуртского, Казанского, Альметьевского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, эффективность и точность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть», охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.