АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в четырёх регионах

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановые работы на территории Пермского края, Самарской области, Республик Татарстан и Удмуртия.

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта был выполнен во время плановой остановки работы четырех магистральных нефтепроводов (МН). Цель – поддержание эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры, исключение повышенной амортизации, снижение вероятности отказов оборудования.

На линейной производственно-диспетчерской станции «Оса» выполнено подключение к технологическим трубопроводам резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) объемом 5 тыс. куб. м после капитального ремонта.

Ремонтные мероприятия велись с мая 2024 года. Решение о необходимости капитального ремонта РВСП было принято по результатам оценки технического состояния емкости. В частности, проведен ремонт сварных соединений стенок и днища. Выполнена замена антикоррозийного покрытия площадью 3,4 тыс. кв. м, а также восстановлена работоспособность понтона.

По окончании ремонтных работ проведено обязательное комплексное опробование резервуара под нагрузкой, произведена проверка и регулировка смонтированного оборудования и систем. По итогам мероприятий срок эксплуатации резервуара продлен на 10 лет.

Кроме того, на линейной части и площадочных объектах заменены задвижки и вырезаны дефекты. В ходе работ использована запорная арматура отечественного производства из износостойкой стали, полностью соответствующая требованиям ПАО «Транснефть». Результаты дефектоскопического контроля сварных стыков подтвердили качество выполненных работ. С целью обеспечения высокого уровня герметичности оборудования специалисты проверили работоспособность и техническое состояние узлов запорной арматуры, а также провели очистку деталей от следов коррозии.

Плановые мероприятия в зоне ответственности Альметьевского, Ромашкинского, Удмуртского и Пермского районных нефтепроводных управлений проведены с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть». Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.