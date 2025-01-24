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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги отборо...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги отборочного тура фестиваля-конкурса «Созвездие Транснефть», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурсное мероприятие прошло на базе корпоративного детского оздоровительного лагеря «Орленок» и объединило более 60 работников предприятия и членов их семей.

Участники творческого состязания выступили в пяти жанрах – хореография, художественное слово, вокал, инструментальный и оригинальный жанры. На суд жюри было представлено порядка 50 номеров на тему Великой Победы.

При определении победителей экспертная комиссия учитывала ряд критериев – соответствие тематике, исполнительское мастерство, раскрытие темы и другие. Подготовка самодеятельных артистов позволила раскрыть заявленную тему и отразить в художественных номерах значимость юбилейной даты.

«Талантливый человек талантлив во всем, смотр-конкурс это показал и доказал. Наши работники успешно выполняют производственные задачи, находят время развивать свои таланты и демонстрировать их на сцене. Это способствует сплочению коллектива и позволяет эффективнее достигать поставленных целей», - отметил генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

«Участие в корпоративных мероприятиях – словно глоток свежего воздуха: встреча с коллегами, новые знакомства, эмоциональное общение. Возвращаемся с еще большим желанием работать, творить, привлекать коллег и передавать молодому поколению трубопроводчиков эстафету активной жизненной позиции», - сказал постоянный участник конкурса Иван Тепляшин.

По итогам конкурсной программы определились сильнейшие коллективы и исполнители. Лучшие из них примут участие в следующем туре фестиваля-конкурса «Созвездие Транснефть».

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