АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области охраны труда за 12 месяцев 2024 года. Мероприятия были направлены на сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение условий для безопасной и эффективной работы персонала, соблюдение требований промышленной безопасности и охрану окружающей среды.

Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда. Проведены специальная оценка условий труда на рабочих местах и производственный контроль за соблюдением санитарных правил и норм на объектах. Выполнена реконструкция систем отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения, проведен капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений. Приобретены приборы контроля и сигнализации уровней ПДК. Средства также направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви.

Организованы теоретическое и практическое обучение сотрудников в области охраны труда, периодический медицинский осмотр и профилактическая вакцинация. Объекты укомплектованы аптечками для оказания первой помощи.

В 2024 году по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» АО «Транснефть – Прикамье» заняло первое место в номинации за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Компания отмечена дипломом финалиста по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая организация крупного бизнеса в области охраны труда». Сотрудники районных нефтепроводных управлений заняли призовые места в первом этапе XVI Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда – 2024», а также приняли участие в III Съезде специалистов по охране труда, который прошел в Кремле. Дипломы лауреатов сотрудники предприятия получили по итогам Всероссийского тестирования «Охрана труда и безопасность на работе».

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики

АО «Транснефть – Прикамье».