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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги летней спартакиады 2025

В АО «Транснефть – Прикамье» определились побед...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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В АО «Транснефть – Прикамье» определились победители традиционных соревнований по летним видам спорта среди работников. Спартакиада прошла на спортивных площадках базы отдыха «Орленок» в Республике Татарстан. В спортивном мероприятии приняли участие около 230 представителей подразделений предприятия.

За призовые места в мини-футболе, бильярде, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании и шахматах боролись работники Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Удмуртского и Пермского районных нефтепроводных управлений (РНУ), а также аппарата управления. Соревнования по баскетболу и волейболу прошли ранее на базе спортивного объекта в Удмуртии.

Спортсмены состязались в индивидуальных и командных зачетах. В общекомандном зачете лидировало Пермское РНУ. На вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены Удмуртского РНУ. Третье место завоевала команда Ромашкинского РНУ. Сильнейшие спортсмены, прошедшие отборочный региональный тур, станут участниками летней спартакиады ПАО «Транснефть» в Нижегородской области.

Спортивное движение является важной частью кадровой и социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Проведение традиционных спортивных мероприятий способствует сохранению и приумножению традиций, укреплению связей между трудовыми коллективами, повышению уровня корпоративной культуры и эффективному решению производственных задач.

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