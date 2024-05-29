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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги летней спартакиады

В АО «Транснефть – Прикамье» определились победители традиционных соревнований по летним видам спорта среди работников.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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В АО «Транснефть – Прикамье» определились победители традиционных соревнований по летним видам спорта среди работников. Спартакиада прошла на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Республике Татарстан. В спортивном мероприятии приняли участие более 150 представителей подразделений предприятия.

За призовые места в баскетболе, волейболе, мини-футболе, бильярде, легкой атлетике, настольном теннисе, плавании и шахматах боролись работники Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Удмуртского и Пермского районных нефтепроводных управлений (РНУ), а также аппарата управления.

Спортсмены соревновались в индивидуальных и командных зачетах. В общекомандном зачете лидировало Ромашкинское РНУ. На вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены Альметьевского РНУ. Третье место завоевала команда аппарата управления.

Сильнейшие спортсмены, прошедшие отборочный региональный тур, станут участниками летней спартакиады ПАО «Транснефть» в 2025 году.

«Спортивное движение является важной частью кадровой и социальной политики нашего предприятия. Спорт объединяет коллег из разных филиалов, развивает командный дух, делает коллектив сплоченным и нацеленным на эффективное решение производственных задач», - отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов.

Проведение традиционных спортивных мероприятий способствует сохранению и приумножению традиций, повышению уровня корпоративной культуры и укреплению связей между трудовыми коллективами.

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