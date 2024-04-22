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АО «Транснефть – Прикамье» подтвердило компетентность в области обеспечения единства измерений

АО «Транснефть – Прикамье» подтвердило компетентность в области обеспечения единства измерений

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подтвердило компетентность филиалов в области обеспечения единства измерений. Соответствие критериям подтверждено экспертными группами Федеральной службы по аккредитации и АО «Транснефть – Автоматизация и Метрология».

Комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению производственных работ в районных нефтепроводных управлениях (РНУ) осуществляют участки калибровки средств измерений (УКСИ). Цель – гарантирование высокого технического и организационного уровня услуг по поверке и калибровке средств измерений, а также получения достоверных, воспроизводимых результатов измерений.

В первом квартале 2024 года УКСИ баз производственного обслуживания (БПО) Казанского, Альметьевского, Ромашкинского и Удмуртского РНУ успешно подтвердили соответствие критериям в области калибровки средств измерений в сфере магистрального трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть» с расширением области аккредитации на право калибровки уровнемеров на месте эксплуатации и расходомеров ультразвуковых с применением программного комплекса «Автоматизированная система оперативного учета нефти».

Участки Ромашкинского и Удмуртского РНУ прошли процедуру подтверждения компетентности в области обеспечения единства измерений в национальной системе аккредитации на право проведения поверки средств измерений давления, температуры, электрических и магнитных величин, виброакустических измерений и элементов измерительных систем.

В рамках подтверждения компетентности проведена процедура расширения области аккредитации УКСИ БПО Ромашкинского РНУ на право поверки стационарных и переносных газоанализаторов. Специалисты УКСИ прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Поверка оптико-физических и физико-химических средств измерений», закуплены государственные поверочные смеси с растворенными газами различных концентраций и навесное оборудование на баллоны, организовано рабочее место для поверки.

В 2025 году после реконструкции помещений в УКСИ БПО Казанского и Удмуртскому РНУ запланировано расширение области аккредитации на право проведения поверки стационарных и переносных газоанализаторов.

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