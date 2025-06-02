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АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок трубопровода на пересечении с федеральной трассой в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило комплекс м...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» выполнило комплекс мероприятий по технологическому подключению реконструированного участка магистрального нефтепровода (МН) Пермь – Альметьевск через трассу федерального значения М-7 в Республике Татарстан.

Участок линейной части МН был переуложен в рамках реализации проекта ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа с целью обеспечения нормативных требований, надежной и безопасной эксплуатации стратегических объектов транспортной инфраструктуры.

Работы велись с ноября 2024 года. Реконструкция участка МН выполнена закрытым способом прокладки. В местах пересечения объектов трубопроводного транспорта с дорожным полотном отрезок МН был уложен на безопасную глубину в специальном защитном кожухе. Общая протяженность реконструированного участка МН составила более 430 м.

Перед подключением произведена диагностика участка МН с применением внутритрубного инспекционного прибора. В соответствии с нормативной документацией выполнен многоуровневый контроль качества сварных стыков с применением визуально-измерительного, радиографического и ультразвукового методов.

Комплекс технических мероприятий осуществлен с учетом требований проектной и нормативно-технической документации, природоохранного законодательства с соблюдением правил промышленной безопасности.

Мероприятия по подключению построенного участка выполнялись в период плановой остановки транспортировки нефти. В настоящее время транспортировка возобновлена и осуществляется в штатном режиме.

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