АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок нефтепровода после реконструкции в Удмуртской Республике

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение реконструированного участка перехода магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин через р. Чаня в Удмуртской Республике.

Строительство велось c января 2024 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов с учетом требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

Выполнен комплекс мероприятий по подготовке трассы, сварке и укладке трубопровода диаметром 1220 мм в нитку. Для замены использованы трубы с повышенной прочностью и способностью выдерживать нагрузки в условиях высокого давления. Также для предотвращения электрохимической коррозии было смонтировано устройство катодной защиты.

Общая протяженность участка, подключенного к действующей системе магистральных трубопроводов, составляет более 400 м. Перед подключением специалисты провели полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики, а также проверили состояние изоляционного покрытия.

Технологическое подключение проводилось в период плановой 96-часовой остановки работы нефтепровода. В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и осуществляется в штатном режиме.