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АО «Транснефть – Прикамье» подключило участки трубопроводов на пересечении с федеральной трассой в Республике Татарстан

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило комплекс м...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» выполнило комплекс мероприятий по технологическому подключению построенных участков магистрального нефтепровода (МН) Набережные Челны – Альметьевск и магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Набережные Челны - Альметьевск через трассу федерального значения М-7 «Волга» в Республике Татарстан.

Участки линейной части были переуложены в рамках проекта ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по строительству автомобильной дороги М-7 «Волга» с целью обеспечения нормативных требований, надежной и безопасной эксплуатации стратегических объектов транспортной инфраструктуры.

Работы велись с сентября 2023 года. Строительство участков МН и МНПП выполнено открытым способом прокладки. В местах пересечения объектов трубопроводного транспорта с дорожным полотном отрезки МН и МНПП были уложены на безопасную глубину в специальном защитном кожухе. Общая протяженность новых участков составила более 830 м.

Перед подключением произведен контроль геометрических параметров участков с применением внутритрубного калибровочного устройства. В соответствии с нормативной документацией выполнен многоуровневый контроль качества сварных стыков с применением визуально-измерительного, радиографического и ультразвукового методов.

Комплекс технических мероприятий осуществлен с учетом требований проектной и нормативно-технической документации, природоохранного законодательства с соблюдением правил промышленной безопасности.

Мероприятия по подключению построенных участков выполнялись в период плановой остановки транспортировки нефти и нефтепродуктов. Выведенные из эксплуатации участки демонтированы.

Транспортировка возобновлена и осуществляется в штатном режиме.

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