АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку производственных объектов к работе в пожароопасный период.

В целях недопущения случаев возгорания проведена расчистка от древесно-кустарниковой и сухой травянистой растительности на нормативные расстояния охранной зоны вокруг 40 объектов, а также обустройство и обновление минерализованных полос.

Выполнена проверка средств молниезащиты на 233 объектах инфраструктуры, 72 источников противопожарного запаса воды на перекачивающих станциях. Проведена ревизия и контроль работоспособности систем охлаждения резервуаров, пожарных гидрантов, а также систем кондиционирования зданий. Подготовлена территория обвалования резервуаров, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики.

Выполнено сезонное техническое обслуживание 83 пожарных автомобилей, проверена их укомплектованность оборудованием. Подтверждена работоспособность оборудования систем пожаротушения и противопожарного водоснабжения, сигнализации и оповещения, а также первичных средств пожаротушения.

В филиалах предприятия создано 28 групп по тушению лесных пожаров. Практические навыки сотрудниками отработаны в ходе учебно-тренировочных занятий. На всех объектах состоялись противопожарные инструктажи.

Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы производственной инфраструктуры и предотвращение нештатных ситуаций.