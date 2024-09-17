АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к осенне-зимнему рабочему периоду

АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период. Масштабные мероприятия проводились с апреля по сентябрь.

На линейной части магистральных трубопроводов проведено сезонное обслуживание около 1,5 тыс. единиц запорной арматуры, на технологических трубопроводах — почти 2,8 тыс. единиц. Для эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен 71 резервуар для нефти и нефтепродуктов, выполнена ревизия 220 фильтров-грязеуловителей, испытано 35 систем автоматического пожаротушения.

На работоспособность испытаны системы обнаружения утечек и линейной телемеханики. Утеплены около 450 блок-контейнеров, находящихся в пунктах контроля управления технологическими процессами. Незамерзающей жидкостью заблаговременно заполнены около тысячи импульсных линий отборов давления, что предотвратит как образование ледяной пробки в импульсной трубке, так и ее перекрытие при температурных скачках.

Испытаны и переведены в зимний режим системы вентиляции и калориферы. К любым сценариям зимы подготовлены 44 аварийные дизельные электростанции. Все подразделения обеспечены стратегическим запасом горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана и необходимого инвентаря.

Строгую проверку прошли 916 систем отопления и теплоснабжения. Специалисты провели проверку работоспособности 33 котельных, в которых был проведен ремонт оборудования и автоматики. Произведено техническое обслуживание почти 93 км тепловых сетей. Подготовлены тепловые пункты и системы отопления более 900 зданий и сооружений.

В целях повышения надежности энергоснабжения производственных объектов техническое обслуживание прошли порядка 3,5 тыс. км воздушных линий и кабельных линий электропередачи.

Подготовка к холодному времени года выполнена в полном объеме. По результатам комплекса мероприятий утвержден паспорт готовности производственных объектов АО «Транснефть – Прикамье» к работе в осенне-зимний период.