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АО «Транснефть - Прикамье» организовало экскурсию для школьников на производственный объект в Чувашской Республике

АО «Транснефть – Прикамье» провело для учащихся...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» провело для учащихся 8 классов профориентационную экскурсию на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Тиньговатово» в Чувашской Республике.

Производственный объект Казанского районного нефтепроводного управления посетили старшеклассники Шоршелской СОШ имени летчика-космонавта А.Г. Николаева. В ходе экскурсии им рассказали об основных профессиях трубопроводной отрасли.

Школьники ознакомились с технологическими процессами на НПС, пуском и приемом средств очистки и диагностики, принципами работы масло- и вентиляционных систем, систем пожаротушения.

Поездка позволила школьникам погрузиться в реальную рабочую среду и понять, как организована работа станции, какие обязанности выполняют специалисты объекта. Кроме того, экскурсия стала возможностью узнать о корпоративной культуре и ценностях компании, что спустя несколько лет может быть важным при выборе профессии и будущем трудоустройстве.

«Ребята были впечатлены масштабом и сложностью процессов на НПС. Они узнали об основных этапах транспортировки нефти, высоких стандартах безопасности. Для них это был первый ценный опыт знакомства с работой нефтеперекачивающей станции, понимания ее значимости и важности для региона и страны», – сказала директор Шоршелской СОШ Елена Егорова.

Подобные профориентационные экскурсии для школьников и студентов учебных заведений АО «Транснефть – Прикамье» проводит регулярно в рамках сотрудничества с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва.

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