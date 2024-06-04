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АО «Транснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги ежегодного корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги ежегодного корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Соревнования проходили на площадках филиалов предприятия, а также Канашского транспортно-энергетического техникума. В 14 конкурсных номинациях соревновались порядка 150 представителей рабочих профессий.

Мастерство в своем деле продемонстрировали слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, трубопроводчик линейный, оператор товарный, лаборант химического анализа и представители других специальностей, непосредственно связанных с обеспечением надежной и безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Работники состязались в степени освоения профессиональных навыков и уровне теоретической подготовки. Цель мероприятия – стимулирование к дальнейшему повышению квалификации, распространение передового опыта.

При выполнении практических и теоретических заданий профессиональная конкурсная комиссия отметила высокий уровень знаний нормативов, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

«Конкурс профессионального мастерства является значимым элементом корпоративной культуры и частью системной кадровой политики компании. Он способствует повышению квалификации работников, популяризации рабочих профессий и обмену ценным опытом. Для его участников это, несомненно, возможность личностного и профессионального роста», - отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов.

Победители представят предприятие в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть», который состоится в августе на базе АО «Транснефть – Приволга» в г. Самаре.

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