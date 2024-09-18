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АО «Транснефть – Прикамье» оказало помощь в оснащении Дома культуры в селе Узи Удмуртской Республики

При поддержке АО «Транснефть – Прикамье» в селе...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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При поддержке АО «Транснефть – Прикамье» в селе Узи Селтинского района Удмуртской Республики реализован благотворительный проект по оснащению Дома культуры. Социальный объект построен в рамках проекта «Деревня будущего».

Новый Дом культуры рассчитан на 100 посадочных мест. На материально-техническое обеспечение объекта предприятие направило более 5 млн рублей. Было приобретено оборудование и профинансированы работы по монтажу радиотрансляционных узлов, настенной аппаратуры, светодиодных экранов и металлоконструкций для их подвеса.

В большом двухэтажном здании с просторными помещениями будут организованы танцевальные и театральные кружки, а также занятия по вокалу. Посещать культурный объект смогут более 500 жителей села и шести близлежащих деревень.

Всего в рамках проекта «Деревня будущего» в селе Узи реализовано шесть инициатив на сумму порядка 196 миллионов рублей, в том числе, на благотворительные средства АО «Транснефть – Прикамье».

Справочно

АО «Транснефть – Прикамье» уделяет большое внимание постоянному улучшению инфраструктуры социальных объектов в регионах ведения производственной деятельности.

В 2023 году в с. Узи Селтинского района Удмуртской Республики реализован благотворительный проект по капитальному ремонту и оснащению дошкольного образовательного учреждения. Годом ранее предприятие оказало благотворительную помощь Селтинской районной больнице на проведение капитального ремонта и оснащение фельдшерско-акушерского пункта с. Узи. В 2019 году были отремонтированы и оснащены классы точных наук узинской сельской школы.

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