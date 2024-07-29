АО «Транснефть – Прикамье» направило более 267 млн рублей на охрану труда и здоровье работников в I полугодии 2024 года

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области охраны труда за январь-июнь текущего года. На совершенствование условий труда и сохранение здоровья работников в отчетный период предприятие направило 267,3 млн рублей.

Цель - контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью. Во всех филиалах создана и постоянно действует система управления охраной труда, на регулярной основе реализуются мероприятия по улучшению рабочих условий и повышению компетентности специалистов.

Приобретено 465 переносных приборов контроля и сигнализации уровней ПДК на сумму 19 млн руб. Объекты укомплектованы знаками безопасности, табличками с поясняющими надписями и плакатами по безопасности труда на сумму более 1 млн руб. Учебные классы производственного обучения и кабинеты по охране труда оснащены техническими средствами и наглядной агитацией на сумму свыше 540 тыс. рублей.

Выполнены реконструкция систем отопления, оснащение рабочих мест системами местного освещения, проведен капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений, монтаж и реконструкция стационарных площадок обслуживания – всего на эти цели в отчетный период выделено 16,5 млн рублей. В январе-июне 200 млн рублей направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. Одновременно с этим, услуги химчистки и стирки спецодежды составили более 1 млн рублей.

Организовано теоретическое и практическое обучение в области охраны труда более 2 тыс. сотрудников. Свыше 5 тыс. человек прошли периодический медицинский осмотр и более 1600 – профилактическую вакцинацию. Финансирование лечебно-профилактических мероприятий составило 11,8 млн рублей.

В июне текущего года ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» был проведен инспекционный аудит систем менеджмента предприятия: системы экологического менеджмента, системы энергетического менеджмента, системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. В ходе проверки было установлено, что система менеджмента поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения.

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Общество эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда.