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Анжелика Варум честно рассказала все о ревности в браке с Леонидом Агутиным

Анжелика Варум, великолепная российская певица,...

ctclove.ru

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Анжелика Варум, великолепная российская певица, на днях поделилась с журналистами издания «Московский комсомолец» своими мыслями о долголетнем союзе с Леонидом Агутиным. В их отношениях нет места ревности и сомнениям, несмотря на внимание поклонниц к Леониду. Варум считает, что в их возрасте уже нет смысла рефлексировать на подобные моменты.

Певица выразила свое мнение о том, что секрет удачного брака заключается в простой взаимной потребности быть рядом друг с другом. «Если эта потребность сохраняется, то и отношения будут крепкими. Если потребности нет — отношения заканчиваются. Все предельно просто», — делится Анжелика.

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых стойких пар российского шоу-бизнеса. Их романтическая история началась в 1997 году, а официальная регистрация брака состоялась в лето 2000 года в живописной Венеции. Несмотря на периодически возникающие слухи о разводе, их отношения продолжают оставаться образцом для многих.

У пары есть дочь Елизавета, которая в настоящее время живет в США. В прошлом году звездные родители поддержали ее в приобретении недвижимости за океаном, подчеркивая тесные семейные связи.

Секреты, которыми поделилась Анжелика Варум, могут послужить примером для многих пар, стремящихся к гармонии и взаимопониманию в отношениях, независимо от славы и публичного давления.

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