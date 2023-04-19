Россияне могут потерять часть январских выходных, зато получить долгие майские каникулы. Точный график рабочих и входных дней в 2024 году будет утвержден в конце текущего года. Сейчас же предлагаются изменения, которые будут обсуждать в Госдуме.

Предлагается увеличить майские дни. Так, в 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, а потому их предлагается не продлевать на следующие за ними будние дни, а перенести на май, сделав выходными 2 и 3 мая.

Неудобство в том, что в январе на работу, возможно, придется выходить уже 8 января. Но зато в мае - сплошные радости: выходные будут с 1 по 10 мая с перерывом - 6,7,8 мая будут рабочими. Зато в остальные теплые майские дни можно поехать на природу, пожарить шашлык, побывать на даче или отправиться в небольшое семейное путешествие.