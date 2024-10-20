«Анора» стала фаворитом в гонке за «Оскар»

Новый фильм Шона Бэйкера "Анора", рассказывающий историю нью-йоркской стриптизерши и сына российского олигарха, прочно занял лидирующие позиции в предварительных оценках кинокритиков в преддверии "Оскара". Издание "Бюллетень кинопрокатчика" и несколько других авторитетных ресурсов в сфере кино уже выдвинули картину в число фаворитов на получение звания "Лучший фильм".

На известном портале Gold Derby фильм уверенно удерживает первое место уже несколько недель, предвещая высокие шансы на успех. Прогнозы также подтверждаются оценками аналитической группы The Gatecrashers и авторитетным изданием Variety, которые также считают "Анору" потенциальным победителем.

Ожидание номинаций 97-й церемонии "Оскар", которые будут объявлены 17 января, сопровождается высоким интересом к фильму. Сама церемония пройдет 2 марта в знаменитом Dolby Theatre.

Фильм уже удостоился высшей награды на Каннском кинофестивале, что лишь подтверждает его выдающееся качество и глубину. В ролях засветились такие таланты, как Майки Мэдисон, , которая также известна по пятой части "Крика", российский актер Марк Эйдельштейк, Дарья Екамасова, также сняли в картине Юрий Борисов и Алексей Серебряков

"Анора" обещает стать одним из ключевых событий кинематографического года, привлекая внимание как критиков, так и широкой публики благодаря своему уникальному сюжету и исполнению, пишет kino.mail.ru.