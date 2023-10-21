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Аномальный рост цен на стоматологию: эксперты прогнозируют скачок в 30%

Аномальный рост цен на стоматологию: эксперты прогнозируют скачок в 30%

Фото: социальные сети

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Услуги стоматологов в России скоро поднимутся в цене на 30%. Повышение состоится еще до наступления нового года.
Причина - в проблемах с крупными поставщиками материалов для лечения зубов.

Антироссийские санкции сказались на работе зубных дел мастеров. Многие материалы поставляли иностранные компании, сейчас их в РФ нет, поставки прекращены, запасы закончились. Речь о пломбах, полировочных дисках и многих других расходниках.

Есть варианты импортозамещения, но такие варианты начали стремительно дорожать. Не осталось анестезии без адреналина, а потому аллергикам и беременным, которые обратятся к стоматологу, не позавидуешь.

"Американская компания Dentsply, которая поставляла самые ходовые резинки для полировки пломб, запретила продавать товар со складов. Даже старые запасы", - пишет Mash.

Эксперты ждут роста цен на импланты. Самые дешевые поднимутся на 15%, а дорогие - на 30%.

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